Neuerburg

Taschendiebstahl

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Dienstag, 27.08.2024, in der Zeit von 13:45 h – 13:50 h, wurde einem 14-Jährigen in Neuerburg, Am Notarsberg 1 der Schulrucksack gestohlen.