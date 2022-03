Taschendiebstahl

Am 14.03.2022 gegen 16:00 Uhr befand sich eine 65-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun im Netto-Markt in Daun.





Hier wurde ihr durch einen bisher unbekannten Täter im Ladengeschäft ihre Geldbörse entwendet.



Die Geschädigte beobachtete aus dem Augenwinkel heraus zwei Männer, welche sich ihrer Ansicht nach verdächtig nah bei ihr befanden, brachte diese aber zunächst nicht mit der sich anschließenden Tat in Verbindung und merkte sich nichts näheres zu einer Personenbeschreibung.



Nachdem die Geschädigte die Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, erhielt sie die Mitteilung, dass ihre Geldbörse gefunden worden sei. Es fehlte letztlich nur das Bargeld.



Ein bisher unbekannter Täter hatte somit die Geldbörse in einem unbeobachteten Moment entwendet, das Geld entnommen und die Geldbörse so zurückgelassen, dass diese gefunden wurde.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell