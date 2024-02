Tageswohnungseinbruch Prüm, Kreuzerweg

Am Montag, den 19.02.2024, kam es zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Kreuzerweg in Prüm.

Bislang unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren des Anwesens wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde unter anderem Schmuck und Bargeld.



Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere von ortsfremden Personen oder Fahrzeugen, gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Prüm (06551-9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de).



