Mehren

Tageswohnungseinbruch

Am 04.11.2021 zwischen 15:00 Uhr und 21:45 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die zufällige Abwesenheit eines 22-jährigen Geschädigten aus, um in die Einliegerwohnung eines Anwesens in der Hardtstraße in Mehren einzubrechen.