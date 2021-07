Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 16:00 Uhr

Am Mittwoch, dem 02.06.2021 zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr kam es in der Koblenzer Straße in Wittlich zu einem Tageswohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrparteienhauses und von dort aus in die zugehörige Dachgeschosswohnung. In der Wohnung selbst suchten sie zielgerichtet nach Bargeld und anderen Wertgegenständen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge im dreistelligen Bereich bewegen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/9500-0.



