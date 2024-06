Tageseinbruchsdiebstahl in Roth bei Prüm

Roth bei Prüm (ots). Am 19.06.24 in der Zeit zwischen 13:00 – 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in der Ortslage Roth b. Prüm, Im Rammbogen. Durch die Geschädigten sind bislang keine Hinweise zu dem/n bisher unbekannten Täter/n bekannt.

Hinweise zu einem auffälligen Fahrzeug und/oder Personen durch die Bevölkerung, insbesondere der Ortsansässigen der Gemeinde, werden an die Polizei Prüm unter der Telefonnummer: 06551-9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.



