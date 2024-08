Tätliche Auseinandersetzung

Am Donnerstag, den 15.08.2024, kam es gegen 12:45 Uhr in Bernkastel-Kues in der Straße „Gestade“ nahe des dortigen Weinstandes zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Anzeige

Hierbei geraten zwei Männer aneinander, die in der Folge leicht verletzt wurden. Eine vorbeifahrende Streife wurde durch eine Zeugin hierauf aufmerksam gemacht.

Aufgrund der Vielzahl an Touristen, die sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe aufhielten, ist davon auszugehen, dass weitere Zeugen das Geschehen beobachten konnten. Dies werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

06531-95270



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell