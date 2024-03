Strotzbüsch: Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs

Am 03.03.2024 gegen 05:14 Uhr erkannte eine Verkehrsteilnehmerin, die die L 52 von Strotzbüsch nach Lutzerath befuhr, zwei Jugendliche, die mit einem Motorroller liegen geblieben waren.



Die beiden 16- und 18-jährigen Jungs konnten dann tatsächlich durch eine Streife der Dauner Polizei angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden an dem Roller diverse Unfallschäden festgestellt, zudem war kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht. Obwohl er nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war, hatte der 16-Jährige das Zweirad gesteuert.

Einen Eigentumsnachweis für den Roller konnten die Jugendlichen ebenfalls nicht vorzeigen. Aus diesem Grund wurde er sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



---------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/9626-0

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell