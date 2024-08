Straßenverkehrsgefährdung zwischen Trier und Bitburg

Am Mittwoch, den 21.08.2024 gegen 22:47 Uhr, befuhr ein blauer Opel Meriva die B51 von Trier kommend in Richtung Bitburg.

Hierbei kam dieser nach Zeugenaussagen immer wieder in den Gegenverkehr, wodurch selbiger abbremsen und dem Fahrzeug ausweichen musste. Zeugen, insbesondere Geschädigte des hiesigen Vorfalles, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Tel.: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell