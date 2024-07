Straßenverkehrsgefährdung und Flucht vor Polizei – Streifenwagen gerammt – Zeugen gesucht

Anzeige

Dieser setzte jedoch unverzüglich – nach Einschalten der Anhaltesignale – zur Flucht an und versuchte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle in Richtung Wittlich zu entziehen. Auf dem Streckenabschnitt wurden bereits Geschwindigkeiten von etwa 180 km/h erreicht. Die anschließende Verfolgung zog sich nach Einfahrt in die Stadt Wittlich weiter durch die Wohngebiete in Wittlich-Wengerohr und Wittlich Stadt. Auch hierbei wurde das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit geführt. Bei einem durch die Beamten versuchten Anhalteversuch, rammte das flüchtige Fahrzeug den Streifenwagen, um sich den weiteren Fluchtweg freizuhalten. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und die Insassen unverletzt. Nach einigen Minuten der Verfolgung kam der PKW in der Max-Planck-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betriebszaun. Der jugendliche Fahrer und heranwachsende Beifahrer verließen selbstständig das Fahrzeug und wurden unverzüglich fixiert. Den Fahrer erwarten eine Vielzahl von Strafanzeigen u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und illegalem Straßenrennen.



Im Zuge der Verfolgung kam es zu einer Vielzahl von Verkehrsgefährdungen zum Nachteil dritter Verkehrsteilnehmer. Alle Personen, die durch das Fahrerverhalten gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter 06571-9260 mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden die Fußgängerin, die in Kurfürstenstraße in Höhe des Amtsgerichts in letzter Sekunde den Fußgängerüberweg verlassen konnte, sowie der Fahrer eines Pizzalieferanten (Kontakt im Talweg) gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Leon Christian, PK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



