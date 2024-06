Straßenverkehrsgefährdung/ Nötigung

Daun Am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Pkw die L46 / Maria-Hilf-Straße aus Daun-Gemünden kommend in Richtung Daun.

Ein weißer Transporter, Typ: Sprinter, schloss zügig auf die Geschädigte auf und unterschritt hierbei den erforderlichen Sicherheitsabstand dramatisch, denn die Geschädigte konnte weder das amtliche Kennzeichen noch die Scheinwerfer des Transporters im Rückspiegel erkennen. Es sollte aber nicht alles sein, denn zusätzlich hupte nun der Fahrzeugführer des Transporters und steuerte sein Fahrzeug nun auch auf die Gegenspur. Der dortige Gegenverkehr bremste ab und lenkte nach rechts. In der weiteren Folge überholte der Transporter die Geschädigte linksseitig an einer dortigen Verkehrsinsel/Fahrbahnteiler in Höhe des Getränkefachhandels Schreiner. Im Weiteren fuhr der Transporter dann über eine Linksabbiegespur, respektive Sperrzone und setzte sich dann unmittelbar vor die Geschädigte. Der Transporter wurde im Anschluss beinahe bis zum Stillstand abgebremst und fuhr dann mit Schrittgeschwindigkeit bis nach Daun.

Den verantwortlichen Fahrzeugführer des Transporters erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Nötigung im Straßenverkehr.



Zeugen, die den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder gar selbst Geschädigte sind, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260.



