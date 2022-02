Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht

Bereits am Samstag, dem 12.02.2022, gg. 17.20 h, kam es auf der Bundestraße 51 zwischen Olzheim und Prüm zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang zwischen einem PKW BMW sowie einem weißen Kleintransporter mit Kastenaufbau und polnischem Kennzeichen.

Als der PKW den Kleintransporter auf dem dort zweistreifigen Ausbau überholen wollte, soll der Kleintransporter unvermittelt auf den linken Fahrstreifen gezogen sein, so dass der Überholer ausweichen musste, ins Schleudern kam und sich mit dem PKW auf der Bundesstraße drehte. Bereits im Vorfeld soll es hier zu gefährlichen Fahrmanövern seitens des Kleintransporters gekommen sein. Der Kleintransporter konnte später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenbesatzung der Polizei Bitburg festgestellt und kontrolliert werden.



Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsvorgängen auf der Bundesstraße 51 werden an die Polizeiinspektion Prüm erbeten.



