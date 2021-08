Straßenverkehrsgefährdung auf der Nimstalstrecke

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 30. August 2021 ------------------------------------------------------------ L5 Nimstalstrecke (ots) – Am 30.08.2021 ist es in der Zeit von 16:00 – 16:30 Uhr auf der L5 („Nimstalstrecke“) zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen.

Ein grünes Cabriolet ist aus Richtung Bitburg in Richtung Prüm gefahren und hat dabei mehrfach die Mittellinie überfahren, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten.

Zu einem Unfall ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Betroffene Fahrzeuge, die durch das Cabriolet gefährdet wurden bzw. diesem ausweichen mussten, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



------------------------------------------------------------

POLIZEIINSPEKTION Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

PHK Illies



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell