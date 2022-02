Straßenverkehrsgefährdung auf der B 51 in Fahrtrichtung BAB A 60

Trotz doppelt durchgezogener Linie überholte der Fahrer des PKW einen anderen Verkehrsteilnehmer und gefährdete hierdurch den entgegenkommenden Verkehr erheblich.

Nur durch das starke Abbremsen des Mitteilers konnte dem Überholer das Einscheren ermöglicht und somit ein folgenschwerer Verkehrsunfall verhindert werden.



Der Fahrer setzte seine Fahrt in rasanter Art und Weise in Richtung A60 und dort in Fahrtrichtung Prüm fort.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



