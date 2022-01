Straßenverkehrsgefährdung

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem schwarzen SUV von Lirstal kommend in Richtung Laubach. Hinter ihm fuhr ein weiter PKW. Der Fahrer des schwarzen SUV kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ins Rutschen und so auf die Gegenfahrbahn, weshalb die entgegenkommende Fahrzeugführerin ausweichen musste, um einer Kollision zu entgehen. Der hinter dem SUV fahrende PKW kam ebenfalls ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte mit dem Gegenverkehr. Es wurde niemand verletzt. Der schwarze SUV entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle in Richtung Laubach. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten SUV machen? Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592/96260.



