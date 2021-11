Straßenverkehrsgefährdung

Hinter einer scharfen Linkskurve kam einer PKW-Fahrerin ein schwarzer BMW Kombi zum Teil auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden vollzog sie ein Ausweichmanöver und geriet mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben. Anschließend entfernte sich der BMW weiter in Richtung Krautscheid.



Ein weiterer Verkehrsteilnehmer traf an dem Ereignisort ein und gab an, gerade erst von einem schwarzen BMW rasant überholt worden zu sein.



Weitere Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug oder dessen Fahrweise in diesem Bereich machen können, insbesondere jedoch der o. g. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich telefonisch unter 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 85

54595 Prüm

Telefon: 06551/942-0

Fax: 06551/942-50

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



