Sternfahrt und Kundgebung unter dem Motto „Mittelstand macht Mobil“

Beabsichtigt ist eine sternförmige Anreise der Versammlungsteilnehmer zur zentralen Kundgebung nach Bitburg. Die Versammlungsteilnehmer treffen sich gegen 15:00 Uhr an dezentralen Sammelpunkten in Badem, Sinspelt, Helenenberg und Prüm, um im Anschluss gegen 16:00 Uhr gemeinsam als geschlossener Konvoi nach Bitburg zu fahren. Dort findet im Zeitraum von 18:00 bis ca. 21:00 Uhr die zentrale Abschlusskundgebung statt.

Durch die sternförmige Anfahrt der Versammlungsteilnehmer wird es zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr auf der B257 (Badem-Bitburg), der B50 (Sinspelt-Bitburg), der B257 (Alsdorf-Bitburg) und der L5 (Prüm-Bitburg) zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Konvois werden durch Polizeikräfte begleitet werden. Auch in der Stadt Bitburg sind ab 16:30 Uhr Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten.

Durch die Versammlungsteilnehmer werden Not- und Rettungswege freigehalten, um Hilfe durch Rettungsdienste, die Feuerwehr und die Polizei zu gewährleisten.

Die Polizei Bitburg rät den Bürgerinnen und Bürgern, sich erneut frühzeitig auf die Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen und – soweit möglich – folgendes zu berücksichtigen:



– Wenn möglich, verzichten Sie auf den genannten Strecken zu der

genannten Zeit auf nicht zwingend notwendige Fahrten. Wenn

möglich, legen Sie innerhalb der Stadt Bitburg Wege zu Fuß oder

mit dem Fahrrad zurück.

– Die teilnehmenden Fahrzeuge werden auf den Kreis-, Land- und

Bundesstraßen langsam und teilweise in Konvois fahren. Rechnen

Sie mit plötzlich auftauchenden, langsam fahrenden Fahrzeugen.

Fahren Sie daher vorsichtig, passen Sie Ihre Geschwindigkeit an

und überholen Sie nicht oder nur dann, wenn es gefahrlos möglich

ist.

– Bitte rechnen Sie mit starken Verkehrsbehinderungen und

möglicherweise Verkehrsstau.

– Beachten Sie die geänderten Straßenführungen und -sperrungen und

leisten Sie den Weisungen der Polizei und ggf. der Feuerwehr

Folge.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

