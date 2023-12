stationäre Verkehrskontrollen

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Darscheid und Gerolstein (ots) –



Am 21. / 22.12.2023 hatten die Polizeibeamt*innen im Zeitraum 21:40 Uhr bis 03:40 Uhr wieder zwei stationäre Kontrollstellen eingerichtet.



Im Bereich der B 257 zwischen Daun und Darscheid, sowie in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein kontrollierten die Polizeibeamt*innen in der angegeben Zeit jeglichen Fahrzeug- und Personenverkehr.



Es wurden insgesamt mehr als 25 Fahrzeuge und mehr als 30 Personen kontrolliert.



Erfreulicherweise wurden nur geringfügige technische Mängel an den Fahrzeugen festgestellt.



Die polizeiliche Präsenz in der Vorweihnachtszeit wurde mehr als positiv von den kontrollierten Personen aufgenommen.



