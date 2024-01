Daun & Wiesbaum (ots) – Am 04.05.01.2024 zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr hatten die Polizeibeamt*innen zwei stationäre Kontrollstellen im Bereich des Gewerbegebiets Wiesbaum „Higis-Ring“ und in Daun in der Mehrener Straße eingerichtet.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Daun & Wiesbaum (ots) –



Am 04./05.01.2024 zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr hatten die Polizeibeamt*innen zwei stationäre Kontrollstellen im Bereich des Gewerbegebiets Wiesbaum „Higis-Ring“ und in Daun in der Mehrener Straße eingerichtet.



Hier wurden insgesamt weit über 40 Fahrzeuge und Fahrzeugführer*innen kontrolliert.



Es wurden erfreulicherweise nur geringe ordnungswidrigkeitenrechtliche Verstöße festgestellt, welche sich im Bereich der Mängel von lichttechnischen Einrichtungen der Fahrzeuge bewegten.



Die Kontrolltätigkeit wurde durch die Bürger*innen positiv bewertet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell