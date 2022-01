Starke Verkehrsbehinderungen durch Schneefall

Obwohl die Straßenmeisterei Prüm auf ihre Nachtruhe verzichtete und bereits ab 23:00 Uhr wieder den Räumdienst aufnahm, gelang es nicht die Straßen so frei zu halten, dass der Verkehr ungehindert fließen konnte. Insbesondere auf der überregional stark befahrenen B 51 blieben zahlreiche Lkw stecken, weil deren Fahrer die Straßenverhältnisse zu optimistisch eingeschätzt haben. Die querstehenden Lkw behinderten den Räumdienst ganz erheblich, so dass der Verkehr erst in den frühen Morgenstunden allmählich wieder ins Rollen kam. Zudem kam es in mehreren Fällen zu Schäden an der Schutzplanke, weil Lkw´s nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten.



