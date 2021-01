Spiegel-Spiegel-Kollision Verursacher flüchtet

Ihren Angaben zufolge war ihr um 07:45 Uhr auf der Strecke von Kerschenbach nach Stadtkyll ein silberner Pkw entgegenkommen, welcher das Rechtfahrgebot missachtete, so dass es zu einer Berührung beider Außenspiegel kam.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach Angaben der Mitteilerin ohne weitere Anstalten fort.



Zu diesem Zeitpunkt sollen weitere Fahrzeuge hinter den unfallbeteiligten Pkws gefahren sein. Deren Insassen dürften den Vorgang also wahrgenommen haben und könnten unter Umständen Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen.



Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420.



