Sperrung der L103 zwischen Beurener Mühle und Alf

Am 21.12.2023 kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Unfall auf der K10 bei Beuren.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Ein LKW durchbrach aus noch ungeklärter Ursache die Schutzplanke und stürzte rund 100 Meter einen Steilhang hinab.

Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft befreien und den Berg hinauf klettern, er erlitt jedoch einen Schock und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Eine beauftragte Spezialfirma begutachtete den LKW. Eine Bergung ist am heutigen Tage jedoch nicht mehr möglich.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Gefährt noch weiter den Hang hinunter auf die darunter befindliche

L103 stützt, wird diese bis zum Folgetag komplett gesperrt.

Im Einsatz befanden sich Feuerwehren der VG Ulmen, Rettungsdienst, Straßenmeisterei und die Polizei Zell.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell