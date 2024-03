Spendenbetrüger in Prüm – Zeugenaufruf

Am 28.02.2024 waren in der Bahnhofstraße in Prüm, im Bereich der Einkaufsmärkte, zwei männliche Spendensammler unterwegs.

Die Personen sprachen mehrere Passanten an und versuchten unter Vorhalt einer Legende Spendengelder zu generieren. Auffällig dürften hierbei die mitgeführten Klemmbretter der Personen gewesen sein.



Trotz unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, konnten die Personen durch die Polizei zunächst nicht angetroffen werden.

Kurze Zeit später traten vermutlich dieselben Personen im Bereich Gerolstein in Erscheinung. Dort konnten sie letztendlich polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.



Zeugen, welche in Prüm durch die Personen angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551 9420 / pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



