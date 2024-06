Smart überschlägt sich, Fahrerin leicht verletzt

Anzeige

Das Fahrzeug kam ausgangs einer leichten Linkskurve ins Schleudern, so dass sich der Kleinwagen in der Folge im Straßengraben überschlug. Die Fahrerin wurde hierbei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus verbracht. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschlepper geborgen werden.



