Sicher im Alter: Polizei Bitburg berät Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr

Um die Personengruppe zukünftig besser zu schützen, beabsichtigt die Polizei Bitburg in diesem Jahr ihren Fokus in der Verkehrssicherheitsarbeit noch stärker auf die Menschen im fortgeschrittenem Lebensalter auszurichten. Der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Bitburg, Polizeihauptkommissar Volker Zanters, begleitete am Dienstag, den 12.03.2024, 16 Seniorinnen und Senioren aus Bitburg und den umliegenden Gemeinden bei ihrem Plauderspaziergang durch die Bitburger Innenstadt.

Mit dabei waren die Gemeindeschwestern für die Stadt Bitburg und die Verbandsgemeinde Bitburger Land, Frau Sabine Rodermann und Frau Uli Beutler.

PHK Zanters machte die Senioren auf potentielle Gefahrenstellen im Straßenverkehr aufmerksam. Er gab auch Tipps, wie Seniorinnen und Senioren sich als Fußgänger im Straßenverkehr richtig verhalten und so gefährliche Situationen selbst vermeiden können.

Ein besonderer Augenmerk galt hierbei unter anderem der Verkehrssituation an der Kreuzung Trierer Straße / Karenweg / Borenweg / Hauptstraße, an der die Ampelanlage derzeit außer Funktion ist. Hier soll in den kommenden Tagen eine neue Verkehrsführung eingerichtet werden.

Die PI Bitburg will durch diese Maßnahmen ältere Mitbürger für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren und die Selbstreflexion stärken, aber auch dazu ermutigen, weiterhin mobil zu bleiben und sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei und folgen Sie dem

WhatsApp-Account des Polizeipräsidium Trier.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell