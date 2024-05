Serie von Vandalismus und Einbrüchen

Anzeige

An einem Privatanwesen in der Rißbacher Straße nahe der Moselbrücke wurde eine Absperrkette an der Hofzufahrt entwendet. Nur wenige hundert Meter entfernt, wurden an der ED-Tankstelle zwei aufgehängte Feuerlöscher gestohlen. Bei einem gegenüber der ED-Tankstelle im Umbau / Rohbau befindlichen Firmengebäude, wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und im Innenraum die Fußbodenabdichtung beschädigt. In der Dr.-Ernst-Spieß-Straße wurde die Glasscheibe eines vor einem Weingut aufgestellten Schaukastens eingeschlagen und darin ausgestellte, leere Weinflaschen mitgenommen.

Zudem wurde in der Köveniger Straße, vor der dortigen Realschule Plus, in mindestens zwei geparkte Schulbusse eingebrochen. Daraus wurden mehrere Nothämmer sowie eine Münzgeldkasse entwendet.

An der Turnhalle schlugen der oder die Täter eine Fensterscheibe der Turnhalle ein und verschafften sich Zutritt zu dieser. Des Weiteren kam es auch zu einem Einbruch in den Gebäudekomplex der Realschule Plus. Durch Einschlagen der Glaseinfassung einer Außentür gelangten der oder die Täter ins Schulgebäude. In der Schule konsumierten der oder die Täter Eis aus der Kühltruhe der Mensa und versprühten im Gebäude sowie dem Schulhof das Löschpulver von mehreren Feuerlöschern.

Wer an den Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell (06542-98670) oder der Polizeiwache Traben-Trarbach (Tel.: 06542-6270) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Traben-Trarbach





Telefon: 06541/6270

pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell