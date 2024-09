Schwerer Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 22.09.2024 kam es am späten Abend gegen 23:30 Uhr auf der BAB 60 bei Habscheid zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger Mann kam dabei mit seinem PKW von seiner Fahrspur in Richtung Belgien ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug, sodass beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert wurden. Der alkoholisierte PKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die BAB 60 ist in diesem Teilabschnitt bis zur Beendigung der Bergungsarbeiten vollgesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren das DRK, die Feuerwehren Bleialf, Winterspelt und Prüm, die Autobahnmeisterei Prüm sowie die Polizei Prüm.



