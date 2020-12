Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 09:21 Uhr

Es kam im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Der 16 Jahre alte Zweiradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der beteiligte PKW Fahrer wurde ebenfalls verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallaufnahme dauert aktuell an. Die Fahrbahn ist im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Klärung des Unfallhergangs die Erstellung eines Sachverständigengutachtens angeordnet.



