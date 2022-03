Am vergangenen Mittwoch, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich auf der B50 alt, nahe der Ortschaft Longkamp ein schwerer Verkehrsunfall.



Ein 69 jähriger Pkw-Fahrer, welcher die Ausfahrt der B 50 neu benutzte, um auf die B50 alt zu fahren, übersah das für Ihn geltende STOP-Schild und kollidierte mit einer 79 jährigen Autofahrerin, welche von Longkamp in Fahrtrichtung Bernkastel-Kues unterwegs war.

Sowohl die Fahrerin des von Longkamp kommenden PKW, als auch die Beifahrerin des unfallverursachenden PKW wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die B 50 alt war für eine Stunde voll gesperrt.

Neben der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues waren die Feuerwehren Longkamp und Bernkastel-Kues, sowie ein Fahrzeug des LBM im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Torsten Hepp, PHK



Telefon: 06531 9527-0

Telefax: 06531 9527-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell