Schrottsammler rammt vor Kindergarten geparkten Pkw mit seinem Lkw und flüchtet

In der Straße Am Blätterborn ereignete sich am Dienstag, 26.04.2022 gegen 12:15 Uhr direkt vor dortigem Kindergarten ein Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein Schrottsammler mit seinem Lkw mit offener Ladefläche (weiße Pritsche) mit der angebrachten Aufschrift „Mittler“ zwischen zwei vor dem Kindergarten jeweils am gegenüberliegenden Fahrbahnrand haltenden Fahrzeugen hindurch in Fahrtrichtung Marienburgstraße gefahren sein.

Beim Durchfahren dieser Engstelle auf der in diesem Bereich ohnehin schmalen Fahrbahn dürfte dieser Lkw den in Richtung Marienburgstraße am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw vorne links gerammt und dabei Sachschaden verursacht haben. Anschließend entfernte sich der mit 2 männlichen Personen besetzte Lkw in Richtung Marienburgstraße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da zum Unfallzeitpunkt reger Abholverkehr am Kindergarten herrschte erhofft sich die Polizei Zell entscheidende Hinweise zu dem unfallverursachenden Lkw über die Telefonnummer 06542-9867 0.



