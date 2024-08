Schockanruf führt zur Übergabe von Wertgegenständen in Gerolstein

Am Donnerstag, den 15.08.2024, kam es gegen 16:45 Uhr zu einem erfolgreichen Schockanruf in Gerolstein.

Anzeige





Der Geschädigte wurde zunächst auf seiner Festnetznummer angerufen.

Eine weinende Person gab sich als Sohn des Geschädigten aus, woraufhin die Gesprächsführung unmittelbar durch eine unbekannte männliche Person übernommen wurde.



Dieser gab vor, dass der Sohn des Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll. Infolge des Verkehrsunfalls sei ein Unfallbeteiligter verstorben und der Sohn sei zunächst von der Unfallstelle geflüchtet.



Zur Verhinderung einer Haftstrafe des Sohnes wurde sodann eine Hohe Kaution gefordert.



Letztlich erfolgte eine Übergabe von Wertgegenständen gegen 16:45 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Raderstraße in Gerolstein. In einem braunen Umschlag übergab der Geschädigte Wertgegenstände an eine bisher unbekannte männliche Person.



Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/9526-0) oder der Polizeiinspektion Daun (06592/9626-0) zu melden. Insbesondere geht es um die Frage ob die bisher unbekannte Person gesehen wurde und ein möglicherweise mitgeführtes Fahrzeug aufgefallen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell