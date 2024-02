Schlußmeldung: tödlicher LKW-Unfall auf der B51

Symbolbild Foto: dpa



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass dort zwei Sattel-LKW im Begegnungsverkehr frontal zusammengestossen sind.

Beide Zugmaschinen wurden total beschädigt.

Die beiden LKW-Fahrer wurden in ihren Fahrerkabinen eingeklemmt und wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit .

Bei einem 34 jährigen LKW-Fahrer konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Der weitere schwerstverletzte LKW-Fahrer wurde in ein Krankenhaus nach Trier verbracht.

Hinsichtlich der bislang ungeklärten Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.



Die B 51 musste in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Straßen- und Autobahnmeisterei leitet den Verkehr um.

Die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten dauern noch an.

Die B 51 wird vermutlich bis in die frühen Morgenstunden noch gesperrt bleiben.



Im Einsatz befanden sich neben der Polizei noch DRK, Notarzt, Rettungshubschrauber, FFW, THW und die Straßenmeisterei.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzten.



