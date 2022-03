Schlüsselsuche endet für den Verlierer letztlich glücklich

Er habe ein Ortungsgerät an diesem befestigt und könne seinen Schlüssel so orten.

Gemeinsam mit dem Beamten der Polizeiwache Gerolstein wurde die Örtlichkeit im Bereich des Kyllparks mehrfach abgegangen, ohne dass der Schlüssel zunächst gefunden werden konnte.



Gemeinsam mit dem Verlierer kam man überein, dass es im Bereich des Möglichen läge, dass der Schlüssel sich bereits auf dem Fundamt der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein befinden könnte.



Am 29.03.2022 sodann konnte der Sachverhalt in eben dieser Ereignisalternative positiv aufgeklärt werden.

Ein bisher unbekannter Finder hatte den Schlüssle offenbar gefunden und diesen im Briefkasten der VGV Gerolstein deponiert.



Der Schlüssel konnte nunmehr dem Verlierer zurückgegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell