Wittlich

Schlägerei – Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen, 13.03.2022 musste die Polizei Wittlich um 01:14 Uhr in die Schlossstraße in Wittlich ausrücken, da es in der Nähe der dortigen Sparkasse zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam.