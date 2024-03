Schaufenster beschädigt, Zeugen gesucht

In der Zeit vom 29.02.2024,16:00 Uhr – 01.03.2024, 10:30 Uhr, kam es in der Ortslage Neumagen, Römerstraße, zu einer Sachbeschädigung einer Fensterscheibe.





Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der oder die unbekannte(n) Täter zweimal einen größeren Kieselstein gegen das Schaufenster eines Cafés geworfen hat.

An dem Fenster entstand erheblicher Sachschaden.



Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden von der Polizei Bernkastel-Kues telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell