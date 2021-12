Am Morgen des 24.12.2021 wurde die Polizeiinspektion Bitburg durch eine pfälzische Polizeidienststelle informiert, dass dort wegen Betrugs gegen ein Paar aus der Eifel ermittelt wird.





Die erst kürzlich erhaltene und nicht bezahlte Ware wurde bereits durch die Tatverdächtigen im Internet zum Verkauf angeboten. Bevor ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstehen konnte, wurde die Ware durch Beamte der Polizei Bitburg an der Anschrift der Tatverdächtigen aufgefunden und sichergestellt.



