++ Säubrennerkirmes 2024: Auch dieses Jahr mit bewährtem Sicherheitskonzept ++

Ein Stadt- und Heimatfest inmitten der Wittlicher Innenstadt, welches überregionalen Publikumszulauf verzeichnet. Neben dem Bereich des Rummels mit diversen Fahrgeschäften, gibt es weitere Bereiche in der Innenstadt, auf denen verschiedene Darbietungen und Musikauftritte stattfinden.

Der Veranstalter rechnet täglich mit mehr als 30.000 Besuchern.



Ziel des gemeinsamen Sicherheitskonzeptes der diesjährigen Säubrennerkirmes ist es, die Veranstaltung so sicher zu machen, wie das unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit möglich ist. Der Polizei kommt dabei eine beratende Funktion, aufgrund ihrer polizeispezifischen Erfahrung, zu.

Selbstverständlich wird das Sicherheitskonzept fortlaufend evaluiert/ fortgeschrieben. Erkenntnisse aus den Vorjahren werden nachbereitet und fließen in das Sicherheitskonzept ein.



Ausgewählte Bereiche der Säubrennerkirmes werden videoüberwacht und anhand flankierender Beschilderung vor Ort kenntlich gemacht.

So können wir, neben den Informationen, die wir von den Einsatzkräften aus dem Veranstaltungsraum erhalten, frühzeitig erkennen, wie viele Menschen sich im überwachten Bereich aufhalten, Massenbewegungen detektieren, sich anbahnende Gefahren oder gar Störungen rechtzeitig wahrnehmen und durch das Lenken von Einsatzkräften zielorientiert und präventiv agieren.

Polizeiliches Ziel ist immer die Verhinderung von Gefahren, Störungen sowie Straftaten und bedeutenden Ordnungswidrigkeiten. Im Rahmen von eventuell erforderlichen Ermittlungen, dient die Videoüberwachung der Beweissicherung und der Möglichkeit, polizeiliches Handeln nachvollziehbar zu machen.



Das schreckliche Tötungsdelikt aus dem Vorjahr wirft einen traurigen Schatten auf die ansonsten sehr friedliche Veranstaltung. Es bestand jedoch keine unmittelbare Kausalität zur Kirmes und hat somit keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Sicherheitskonzept.



So auch die Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Wittlich, Polizeioberrätin Romy Berger: „Die Polizei und ihre Netzwerkpartner haben sich intensiv mit der anstehenden Großveranstaltung auseinandergesetzt und die Vorkehrungen für ein – hoffentlich friedlich verlaufendes – Volksfest getroffen. Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern eine schöne Veranstaltung und stehen jederzeit für Fragen, Wünsche, Hinweise und Anregungen zur Verfügung.“



Wie bei jedem anderen Fest gilt auch hier allgemeine Vorsicht und Rücksichtnahme, sowie der respektvolle Umgang miteinander.

Wir freuen uns auf eine friedliche und zahlreich besuchte Säubrennerkirmes in der Stadt Wittlich.



