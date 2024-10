Wittlich

Sachschaden durch Verkehrsunfalllfucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Der Fahrer eines dunklen Mercedes 204 X parkte im Zeitraum 06.10.2024, 12:30 Uhr bis 07.10.2024, 11:20 Uhr auf dem neben dem Billard Café in Wittlich befindlichen Parkplatz in der Kurfürstenstraße, Hausnummer 49. Als der Fahrzeughalter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der PKW Kratzer am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite auf.