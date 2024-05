Sachschaden durch Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Ort: Parkplatz Karrstraße in 54516 Wittlich Tatzeitraum: 05.05.2024, 13:56 Uhr – 05.05.2024, 15:02 Uhr Der Fahrer eines schwarzen Seat Leon parkte auf dem Parkplatz der Karrstraße in Wittlich.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der PKW eine kleine Beschädigung auf der Beifahrerseite auf.

Eine oder ein unbekannte Fahrer/-in eines Fahrzeugs schlug vermutlich beim Ein- oder Aussteigen seine Fahrertür gegen das Fahrzeug und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Das unfallflüchte Fahrzeug müsste einen Schaden in einer Höhe von etwa 80 cm aufweisen.

Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen/Personen bitte an die Polizei Wittlich unter der Rufnummer 06571 / 926 0, oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartnerin

Larissa Lombard Polizeikommissarin



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

POLIZEIINSPEKTION WITTLICH

Dienstplangruppe -D-



Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell