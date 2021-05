Prüm

Sachbeschädigungen in Jünkerath und Stadtkyll

In der Nacht von Montag, 24.05.21, in den Abendstunden, bis zum 25.05.21 gegen 08:00 Uhr, wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Ortslage Jünkerath sowie ein Schaufenster eines Ladenlokals in der Ortslage Stadtkyll beschädigt.