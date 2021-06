Sachbeschädigungen an PKW

Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 05:30 Uhr

Sachbeschädigung an zwei PKW In der vergangen Woche kam es in/um die Ortslage Stadtkyll herum zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter jeweils eine Scheibe mittels eines Gegenstandes eingeworfen. Die erste Tat ereignete sich im Ortskern von Stadtkyll in der Zeit vom 26.04.2021, 21:00 Uhr bis 27.04.2021, 17:00 Uhr. Die zweite Tat wurde am 29.04.2021 in der Zeit von 14:45 Uhr und 16:30 auf einem Wanderweg zwischen Stadtkyll und Kerschenbach begangen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern bzw. verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551/9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell