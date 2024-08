Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Am 21.08.2024, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Prüm durch einen aufmerksamen Zeugen eine Sachbeschädigung im Bereich Fuhrweg / Kreuzerweg in Prüm gemeldet.

Der Zeuge konnte zwei männliche Personen beobachten, welche gegen den Außenspiegel eines geparkten PKW traten. Der Zeuge konnte der Polizei gute Personenbeschreibungen der beiden Männer geben.



Die beiden verdächtigen Personen konnten sodann im Rahmen der Fahndung durch Kräfte der Polizei Prüm im Bereich der Bahnhofstraße in Prüm festgestellt werden. Einer der Beschuldigten, ein 20 Jahre alter Mann aus der VGV Prüm, versuchte sich der polizeilichen Kontrolle durch fußläufige Flucht zu entziehen. Er hielt sich zunächst in einem Gebüsch verborgen und konnte mit Hilfe von weiteren Zeugenhinweisen angetroffen werden.



Im Kreuzerweg konnten zwei Fahrzeuge mit beschädigten Außenspiegeln festgestellt werden.



Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





