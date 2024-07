Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Anzeige

Der Geschädigte hatte am 13.07.2024 gegen 10:00 Uhr den Pkw Auf der Steinrausch geparkt. Als er gegen 13:50 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte einen langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Täter ist derzeit unbekannt und dürfte für die Beschädigung des Lacks einen spitzen Gegenstand benutzt haben.

Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592-96260



Hillesheim, Am Wichberg



Am 13.07.2024 gegen 13:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Hillesheim gemeldet. Der Pkw der Geschädigten befand sich auf der Straße „Am Wichberg“ ordnungsgemäß vor dem Haus geparkt. In der Zeit vom 12.07.2024, 18:00 Uhr bis 13.07.2024, 12:50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Täter den Pkw der Geschädigten, indem mittels eines spitzen Steines über die gesamte linke Fahrzeugseite ein Lackkratzer verursacht wurde.

Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592-96260



Daun, Prümer Straße



Am 13.07.2024 gegen 12:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein mutmaßlicher Pkw-Aufbruch in Daun, Prümer Straße gemeldet. Der Pkw der Geschädigten wurde am 13.07.2024 gegen 04:00 Uhr vor der Wohnnaschrift ordnungsgemäß in der Prümer Straße geparkt. Ein bis dato unbekannter Täter beschädigte an der rechten Fahrzeugseite die Zierleiste der Beifahrerfahrertür und löste in einer Länge von ca. 10 cm die Verklebung der Leiste. Die Stelle eignet sich überhaupt nicht zum Aufbrechen, so dass eher von einer Sachbeschädigung ausgegangen werden muss.



Bei der Tatortaufnahme meldet sich auch der Nachbar der Geschädigten und teilte mit, dass an seinem Pkw, ebenfalls ordnungsgemäß in der Prümer Straße geparkt, am Stoffverdeck seines Cabriolets, die Dichtung an der Heckscheibe beschädigt wurde. So war die Dichtung zwischen Glas und Stoffverdeck auf einer Länge von ca. 25 cm gelöst.



Zeugen, die Hinweise zur Klärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592-96260



Rückfragen bitte an:



Ansprechpartner:

Michael Roden, PHK

-Dienstgruppenleiter-

Telefon 06592 9626-0

Telefax 06592 9626-50

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell