Bitburg

Sachbeschädigungen am St. Matthias Schulzentrum in Bitburg

Am vergangenen Wochenende kam es im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntagabend zum Sachbeschädigungen auf dem Gelände des St. Matthias Schulzentrums in Bitburg. Dabei wurde im Bereich des Haupteinganges eine Mülltonne in Brand gesteckt und auf dem Schulhof bzw.