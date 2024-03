Wallscheid

Sachbeschädigung von landwirtschaftlicher Fläche

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In den Nächten zum 03.03.2024 und 11.03.2024 wurde in der Verlängerung der Feldstraße in Wallscheid jeweils eine landwirtschaftliche Fläche durch „driften“ beschädigt.