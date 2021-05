Wittlich

Sachbeschädigung und grober Unfug in Wittlich

In der Nacht zu Christ Himmelfahrt, 13.05.2021, wurden im Stadtgebiet von der Burgstraße in die Friedrichstraße über den Talweg bis in die Koblenzer Straße in Wittlich unzählige Mülltonnen und Müllcontainer umgeworfen.