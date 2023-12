Sachbeschädigung und Diebstahl, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Im Zeitraum 09.12.2023, 23:30 Uhr bis 10.12.2023 02:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in den Brunnenweg in Weidenbach und von dort über die Brücke zum Pappelhof.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa





Hier entfernten sie mehrere Warnbaken, welche im Bereich der dortigen Gabionen aufgestellt waren, nahmen diese verkehrstechnischen Warnzeichen mit und warfen diese im Bereich der Bundesstraße in den Graben.



Hierdurch wurde die Verkehrssicherheit im Bereich der Brücke erheblich beeinträchtigt.



Zudem wurde ein Ortsschild vollends entwendet.



Ersten Zeugenaussagen zur Folge dürfte eine Gruppe feiernder Jugendlicher oder junger Erwachsener für die Tat verantwortlich sein.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell