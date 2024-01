Sachbeschädigung Realschule Prüm

Am Abend des 04.01.2024 haben bislang unbekannte Täter zwei Briefkästen der Kaiser-Lothar-Realschule Plus in der Wandalbertstraße in Prüm beschädigt.

Symbolbild Foto: dpa





Es wurden Böller entzündet und durch die Briefschlitze der in der Hauswand integrierten Briefkästen geworfen. Durch die Explosionen wurden die Briefkästen beschädigt.



Durch den Knall wurde ein Anwohner aufmerksam, sodass der Tatzeitraum auf 19:30 Uhr bis 19:45 Uhr eingegrenzt werden kann.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm (Tel. 06551/942-0 oder via E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell