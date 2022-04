Ferschweiler

Sachbeschädigung – Polizei bittet um Achtsamkeit

Am Mittwoch, den 13.04.2022 stellt ein Grundstückseigentümer der Ringstraße in Ferschweiler fest, dass vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Loch in den Maschendrahtzaun hinter seinem Grundstück geschnitten wurde.