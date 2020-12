Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 13:31 Uhr

Ein unbekannter Täter durchtrennte Drähte, an denen die Rebstöcke emporwachsen. Um die betroffenen Reihen der Weinberge wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, ist ein nicht unerheblicher Arbeits- und Materialaufwand notwendig.



Wer Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann, wird darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670



